Haaland'ın yediği yemeği görenlerin başından aşağı kaynar sular döküldü: Midemiz bulandı
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Güçlüğü fiziği ve beslenme şekliyle sık sık gündeme gelen Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, yemek üzere hazırladığı ciğer tepsisinin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ciğerin görüntüsünden hoşlanmayan ve yıldız futbolcuya tepki gösteren takipçileri, "Midemiz bulandı." yorumlarında bulundu.
Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın sosyal medyada paylaştığı yemek görseli olay oldu.
CİĞER TEPSİSİ PAYLAŞTI
Kalp ve ciğer yediğini her fırsatta belirten Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, sosyal medyada yemek üzere hazırladığı ciğer parçaları dolu tepsinin fotoğrafını paylaştı.
TAKİPÇİLERİNİN MİDESİ BULANDI
Fotoğrafı gören takipçileri ise Haaland'a tepki gösterdi. Ciğerin kötü gözüktüğünü belirten Norveçli golcünün takipçilerinden bazıları midelerinin bulandığını belirtti.
Haaland'ın paylaşımı: