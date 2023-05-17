Haaland'ın yediği yemeği görenlerin başından aşağı kaynar sular döküldü: Midemiz bulandı

Güçlüğü fiziği ve beslenme şekliyle sık sık gündeme gelen Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland, yemek üzere hazırladığı ciğer tepsisinin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ciğerin görüntüsünden hoşlanmayan ve yıldız futbolcuya tepki gösteren takipçileri, "Midemiz bulandı." yorumlarında bulundu.