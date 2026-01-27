Haberler

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Güncelleme:
Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesinde galibiyet hedefini vurgularken, Erling Haaland'ın durumunun maç saatinde netleşeceğini söyledi ve Galatasaraylı eski öğrencileri İlkay Gündoğan ile Leroy Sane hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

  • Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray maçında Erling Haaland'ın oynayıp oynamayacağını bilmediğini söyledi.
  • Guardiola, Galatasaray karşısında maçı kazanmak istediklerini ve kendi puanlarına odaklanacaklarını belirtti.
  • Guardiola, Galatasaray'da forma giyen eski öğrencileri Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı övdü.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yarın akşam Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu. Katalan teknik adama toplantıda Jeremy Doku eşlik etti. Guardiola, maçın önemine vurgu yaparak tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

"KENDİ PUANIMIZA BAKACAĞIZ"

Guardiola, Galatasaray karşısındaki hedeflerini net bir dille ifade ederek, "Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN FUTBOLCULARI İZLEDİM"

Galatasaray'a ve Türk futbolculara övgüde bulunan Guardiola, "Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Eksiklerimiz var, bakacağız" ifadelerini kullandı.

HAALAND'IN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Basın toplantısında Erling Haaland'ın son durumu da gündeme geldi. Guardiola, "Birkaç hafta önce Haaland için yorgun denmişti, şu anda hazır mı?" sorusuna, "Görüşmedim, bilmiyorum. Göreceğiz" yanıtını verdi.

SANE VE İLKAY GÜNDOĞAN SÖZLERİ

Guardiola, Galatasaray'da forma giyen eski öğrencileri Leroy Sane ve İlkay Gündoğan hakkında da konuştu. Deneyimli teknik adam, "Leroy Sane burada harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı" sözleriyle iki futbolcuya övgüde bulundu.

