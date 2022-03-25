Haaland çıldırmış olmalı! Dünya devinin aklın sınırlarını zorlayan teklifini reddetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haaland çıldırmış olmalı! Dünya devinin aklın sınırlarını zorlayan teklifini reddetti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Haaland çıldırmış olmalı! Dünya devinin aklın sınırlarını zorlayan teklifini reddetti

Borussia Dortmund'un yıldızı Haaland, Manchester City'den gelen haftalık 600 bin euroluk teklifi reddetti. Norveçli golcü bu teklifi kabul etmesi durumunda yıllık 30-31 milyon euro ücreti ile dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olacaktı.

Dünya devlerini peşine takan Borussia Dortmund'un gol makinesi Erling Haaland, Manchester City'den gelen astronomik teklifi reddetti.

HAFTALIK 600 BİN EUROYU KABUL ETMEDİ

Sporx'in İspanyol gazetesi AS'tan aktardığı habere göre, Manchester City, Norveçli golcüye haftada 600 bin euro kazanacağı bir kontrat teklif etti. Sezon sonunda muhtemel transfer ihtimallerini görmek isteyen Haaland ise bu teklifi geri çevirdi.

Haaland çıldırmış olmalı! Dünya devinin aklın sınırlarını zorlayan teklifini reddetti

REAL MADRID VE BARCELONA'DA PEŞİNDE

Haberde, Haaland'ın, İngiliz ekibinden gelen teklifi kabul etseydi, yılda 30-31 milyon euroyla en çok kazanan oyunculardan biri olacağı belirtildi. Genç golcünün ise bu yüksek teklife rağmen ikna olmadığı aktarıldı. Haaland'ın adı Manchester City dışında; Real Madrid ve Barcelona ile de anılıyor.

Haberler.com - Spor

Manchester City FC, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title