Haaland çıldırmış olmalı! Dünya devinin aklın sınırlarını zorlayan teklifini reddetti

Dünya devlerini peşine takan Borussia Dortmund'un gol makinesi Erling Haaland, Manchester City'den gelen astronomik teklifi reddetti.

HAFTALIK 600 BİN EUROYU KABUL ETMEDİ

Sporx'in İspanyol gazetesi AS'tan aktardığı habere göre, Manchester City, Norveçli golcüye haftada 600 bin euro kazanacağı bir kontrat teklif etti. Sezon sonunda muhtemel transfer ihtimallerini görmek isteyen Haaland ise bu teklifi geri çevirdi.

REAL MADRID VE BARCELONA'DA PEŞİNDE

Haberde, Haaland'ın, İngiliz ekibinden gelen teklifi kabul etseydi, yılda 30-31 milyon euroyla en çok kazanan oyunculardan biri olacağı belirtildi. Genç golcünün ise bu yüksek teklife rağmen ikna olmadığı aktarıldı. Haaland'ın adı Manchester City dışında; Real Madrid ve Barcelona ile de anılıyor.

Haberler.com - Spor