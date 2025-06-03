Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı

Gyökeres'in yeni takımını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı
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Sporting'in yıldız oyuncusu Viktor Gyökeres'in yeni takımı herkes tarafından merakla beklenirken, İsveçli golcünün yeni güzergahını eski takım arkadaşı ağzından kaçırdı. Leo Ostigard, Gyökeres ile yaptığı canlı görüşmede bir gafa imza atarak Gyökeres'e ''Arsenal ile her şeyi imzaladığında bana mesaj gönder.'' dedi.

Sporting ile tarihi bir sezon geçiren Viktor Gyökeres'in yeni takımının neresi olacağı merakla beklenirken, eski takım arkadaşı yıldız oyuncu için büyük bir gaf yaptı.

GYÖKERES'İN YENİ TAKIMINI AÇIKLADI

Gyökeres, Brighton, St. Pauli ve Coventry'de birlikte forma giydiği Leo Ostigard ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Konuşma sırasında Norveçli stoper Ostigard, yıldız golcünün bir sonraki takımını yanlışlıkla ağzından kaçırdı.

''ARSENAL İLE İMZALADIĞINDA...''

Ostigard, konuşma sırasında Gyökeres'e yaz planlarını sordu. İsveçli futbolcu ise "Henüz bilmiyorum" şeklinde cevapladı. Hoffenheim forması giyen Ostigard o anda büyük bir gafa imza atarak eski takım arkadaşının yeni durağını açıkladı ve "Arsenal ile her şeyi imzaladığında bana mesaj gönder.'' dedi. Şaşkına dönen yıldız oyuncu Gyökeres, Ostigard'a "Evet" diyerek cevap verdi.

PERFORMANSI

İsmi birçok Avrupa deviyle anılan Gyökeres'in bu video görüşmenin ardındanArsenal formasını giyeceği iddiaları da güçlük kazandı. Bu sezon Sporting ile 52 maçta görev alan İsveçli golcü, 54 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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