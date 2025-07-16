Güven Yalçın Süper Lig'e geri döndü

Güven Yalçın Süper Lig'e geri döndü
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Corendon Alanyaspor, Serie A takımlarından Genoa'a forma giyen forvet oyuncusu Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVEN YALÇIN ALANYASPOR'DA

Akdeniz ekibi, son olarak İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı renklerine bağladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Güven Yalçın! Kulübümüz, İtalya'nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Forvet mevkiinde görev yapan milli futbolcu Güven Yalçın'a takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.

Güven Yalçın Süper Lig'e geri döndü

SÜPER LİG KARİYERİ

26 yaşındaki golcü oyuncu Güven Yalçın, daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük takımlarında forma giymişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şunlar bile torpille futbolcu olup trilyonları götürüyorlar.

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