Haberler

Gürkan Karadağ, ağır sıklette zirveye çıkmayı hedefliyor

Gürkan Karadağ, ağır sıklette zirveye çıkmayı hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boksör Gürkan Karadağ, 13 Şubat'ta Moskova'da yapılacak organizasyonda ağır sıklet şampiyonu olmayı hedefliyor. 4 aylık sıkı bir hazırlık sürecinin ardından ringe çıkacak olan Karadağ, rakibinin avantajlarına rağmen galip geleceğine inanıyor.

Boksör Gürkan Karadağ, 13 Şubat'ta Moskova'da düzenlenecek organizasyonla birlikte ağır sıklette zirveye çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Profesyonel boksta son dönemde başarılı sonuçlara imza atan ağır sıklet dövüşçüsü Gürkan Karadağ, 13 Şubat tarihinde Rusya'nın en prestijli organizasyonunda ringe çıkacak. Bu maç için uzun süredir hazırlandığını ifade eden Karadağ, müsabakaya ilişkin konuştu. Geçmişte UBO (Universal Boxing Organization) şampiyonu olduğunu belirten Gürkan Karadağ, "Bu maça 4 aydır hazırlanıyoruz. Bu maç için 18 kilo verdik. Benim de gücümle bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bize maddi manevi destek olan Şener Gençer ve Ali Karagöz'e de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu maç ülkemiz için hayırlısı olur. Hedefimiz ağır sıklette bu maçı alıp zirveye çıkmak. Rakibimiz kilo olarak bizden ağır. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Boy ve kilo avantajı onda, güç avantajı bizde. Her şey Allah'tan" ifadelerini kullandı.

Antrenör Ali Çıtak ise Karadağ'ın geçmişte elde ettiği Avrupa şampiyonluğu başarılarını hatırlatarak, "Şimdi uluslararası alanda dövüşeceğiz. Sonrasında Tayland'da bir maçımız var. İyi hazırlanacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

11 yıllık sırrı kurulan özel ekip çözdü! Şüphelilerin hepsi akraba
Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat'ın sağlık durumu ciddi: Ameliyat olacak

Taraftarlar üzgün! Ameliyat olacak
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

Alkol masasında sela okutan MHP'liye iki darbe birden
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

11 yıllık sırrı kurulan özel ekip çözdü! Şüphelilerin hepsi akraba
90+24'te kaçırdığı penaltıyla tüm dünyada gündem olan Brahim Diaz suskunluğunu bozdu

90+24'te kaçırdığı penaltı sonrası suskunluğunu bozdu
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada

Dronu görünce hepsi sağa sola kaçmaya başladı