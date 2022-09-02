Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Milli Takımların kadroları belli oldu Spor Haberleri Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Grekoromen Stil, Kadınlar ve Serbest Stil'de Milli Takımlarının kadroları belli oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Grekoromen Stil, Kadınlar ve Serbest Stil'de Milli Takımlarının kadroları belli oldu. Dünya Şampiyonası'nda ilk olarak Grekoromen Stil Milli Takımı, ardından Kadın Milli Takımı ve son olarak Serbest Stil Milli Takımı mindere çıkacak. Grekoromen Stil A Milli Takım Kadrosunu şu isimlerden oluşuyor: 55 kg - Ekrem Öztürk 60 kg - Kerem Kamal 63 kg - Ahmet Uyar 67 kg - Murat Fırat 72 kg - Selçuk Can 77 kg - Yunus Emre Başar 82 kg - Burhan Akbudak 87 kg - Ali Cengiz 97 kg - Metehan Başar 130 kg - Rıza Kayaalp Teknik Direktör - Erdoğan Karaali Antrenörler - Atakan Yüksel, Şaban Donat, Cenk İldem Kadın A Milli Takım Kadrosu: 50 kg - Zehra Demirhan 53 kg - Zeynep Yetgil 55 kg - Elvira Kamaloğlu 57 kg - Bediha Gün 59 kg - Ebru Dağbaşı 62 kg - Yağmur Çakmak 65 kg - Aslı Demir 68 kg - Nesrin Baş 72 kg - Buse Çavuşoğlu 76 kg - Yasemin Adar Yiğit Teknik Direktör - Efraim Kahraman Antrenörler - İbrahim Yorulmaz, Hakkı Gürel, Turhan Arslantürk Serbest Stil A Milli Takım Kadrosu: 57 kg - Muhammet Karavuş 61 kg - Süleyman Atlı 65 kg - Cavit Acar 70 kg - Servet Çoşkun 74 kg - Soner Demirtaş 79 kg - Muhammet Akdeniz 86 kg - Fatih Erdin 92 kg - Feyzullah Aktürk 97 kg - Mücahit Çelik 125 kg - Taha Akgül Teknik Direktör - Necmi Gençalp Antrenörler - Levent Kaleli, Murat Güngör, Ali Rıza Keser Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Sırbistan Belgrad Spor Haberler

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