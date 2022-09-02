Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Milli Takımların kadroları belli oldu

Spor Haberleri

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Milli Takımların kadroları belli oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Grekoromen Stil, Kadınlar ve Serbest Stil'de Milli Takımlarının kadroları belli oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Grekoromen Stil, Kadınlar ve Serbest Stil'de Milli Takımlarının kadroları belli oldu.

Dünya Şampiyonası'nda ilk olarak Grekoromen Stil Milli Takımı, ardından Kadın Milli Takımı ve son olarak Serbest Stil Milli Takımı mindere çıkacak.

Grekoromen Stil A Milli Takım Kadrosunu şu isimlerden oluşuyor:

55 kg - Ekrem Öztürk

60 kg - Kerem Kamal

63 kg - Ahmet Uyar

67 kg - Murat Fırat

72 kg - Selçuk Can

77 kg - Yunus Emre Başar

82 kg - Burhan Akbudak

87 kg - Ali Cengiz

97 kg - Metehan Başar

130 kg - Rıza Kayaalp

Teknik Direktör - Erdoğan Karaali

Antrenörler - Atakan Yüksel, Şaban Donat, Cenk İldem

Kadın A Milli Takım Kadrosu:

50 kg - Zehra Demirhan

53 kg - Zeynep Yetgil

55 kg - Elvira Kamaloğlu

57 kg - Bediha Gün

59 kg - Ebru Dağbaşı

62 kg - Yağmur Çakmak

65 kg - Aslı Demir

68 kg - Nesrin Baş

72 kg - Buse Çavuşoğlu

76 kg - Yasemin Adar Yiğit

Teknik Direktör - Efraim Kahraman

Antrenörler - İbrahim Yorulmaz, Hakkı Gürel, Turhan Arslantürk

Serbest Stil A Milli Takım Kadrosu:

57 kg - Muhammet Karavuş

61 kg - Süleyman Atlı

65 kg - Cavit Acar

70 kg - Servet Çoşkun

74 kg - Soner Demirtaş

79 kg - Muhammet Akdeniz

86 kg - Fatih Erdin

92 kg - Feyzullah Aktürk

97 kg - Mücahit Çelik

125 kg - Taha Akgül

Teknik Direktör - Necmi Gençalp

Antrenörler - Levent Kaleli, Murat Güngör, Ali Rıza Keser


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sırbistan Belgrad Spor Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title