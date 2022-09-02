Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Milli Takımların kadroları belli oldu
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Grekoromen Stil, Kadınlar ve Serbest Stil'de Milli Takımlarının kadroları belli oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Grekoromen Stil, Kadınlar ve Serbest Stil'de Milli Takımlarının kadroları belli oldu.
Dünya Şampiyonası'nda ilk olarak Grekoromen Stil Milli Takımı, ardından Kadın Milli Takımı ve son olarak Serbest Stil Milli Takımı mindere çıkacak.Grekoromen Stil A Milli Takım Kadrosunu şu isimlerden oluşuyor: 55 kg - Ekrem Öztürk60 kg - Kerem Kamal63 kg - Ahmet Uyar67 kg - Murat Fırat72 kg - Selçuk Can77 kg - Yunus Emre Başar82 kg - Burhan Akbudak87 kg - Ali Cengiz97 kg - Metehan Başar130 kg - Rıza Kayaalp
Teknik Direktör - Erdoğan KaraaliAntrenörler - Atakan Yüksel, Şaban Donat, Cenk İldem
Kadın A Milli Takım Kadrosu:
50 kg - Zehra Demirhan53 kg - Zeynep Yetgil55 kg - Elvira Kamaloğlu57 kg - Bediha Gün59 kg - Ebru Dağbaşı62 kg - Yağmur Çakmak65 kg - Aslı Demir68 kg - Nesrin Baş72 kg - Buse Çavuşoğlu76 kg - Yasemin Adar Yiğit
Teknik Direktör - Efraim KahramanAntrenörler - İbrahim Yorulmaz, Hakkı Gürel, Turhan Arslantürk
Serbest Stil A Milli Takım Kadrosu:
57 kg - Muhammet Karavuş61 kg - Süleyman Atlı65 kg - Cavit Acar70 kg - Servet Çoşkun74 kg - Soner Demirtaş79 kg - Muhammet Akdeniz86 kg - Fatih Erdin92 kg - Feyzullah Aktürk97 kg - Mücahit Çelik125 kg - Taha Akgül
Teknik Direktör - Necmi Gençalp
Antrenörler - Levent Kaleli, Murat Güngör, Ali Rıza Keser