Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig finalleri, Hakkari'nin Cilo Dağları'nda yapılacak

Güreşte 2025-26 sezonu Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig finalleri, Hakkari'nin Cilo Dağları'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Türk güreşinin en güçlü kulüpleri, 30 Haziran'da sezonun Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig finalleri için Hakkari'de mindere çıkacak.

Grekoromen Stil Süper Lig finalinde ASKİ Spor Kulübü ile İBB Spor Kulübü sporcuları, Serbest Stil Süper Lig finalinde ise ASKİ Spor Kulübü ile İlbank Spor Kulübü sporcuları güreşecek.

Grekoromen stil sezon üçüncülüğü için Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Kayseri Şeker Spor Kulübü, serbest stil sezon üçüncülüğü için Kocaeli Büyükşehir Belediyespor ile İBB Spor Kulübü güreşçileri karşı karşıya gelecek.