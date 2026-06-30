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2026 Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri, Hakkari'de başladı

2026 Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri, Hakkari'de başladı
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2026 Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri, Hakkari'nin Cennet Cehennem Vadisi'nde başladı. 8 kulüpten yaklaşık 200 sporcunun katıldığı finallerin açılışına Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit katıldı.

2026 Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri, Hakkari'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Cennet Cehennem Vadisi'nde başladı.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi Uludoruk ve buzulların bulunduğu bölgede gerçekleştirilen finallerde, 8 kulüpten yaklaşık 200 sporcu mücadele ediyor.

Finallerin açılış programına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 13. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit de katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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