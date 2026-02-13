Haberler

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Bakan Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güreşin geleceği ve projeler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Federasyonun açıklamasına göre Akgül ve Kayaalp, Bakan Bak ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede güreşin geleceği, milli takım kampları, tesisleşme çalışmaları, projeler gibi konular kapsamlı şekilde ele alındı, Türk güreşinin sürdürülebilir başarısı adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
