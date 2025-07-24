Güreş Efsanesi Hulk Hogan Hayatını Kaybetti

ABD'li profesyonel güreşçi Hulk Hogan, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Hulk Hogan olarak bilinen profesyonel güreş yıldızı Terry Bollea'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Tüm zamanların en büyük güreş yıldızlarından kabul edilen Hogan, 1980 ve 1990'lı yıllarda Amerikan güreşinin günümüzdeki popülaritesini kazanmasında önemli rol oynadı.

Amerikan güreşinde 2005 yılında Şöhretler Müzesi'ne dahil edilen Hogan, ringlerdeki başarısının yanı sıra müzik ve sinema sektöründe de adından söz ettirmişti.