Haberler

Gürcistan, Türkiye ile Maç Öncesi Son Antrenmanını Kocaeli'de Yaptı

Gürcistan, Türkiye ile Maç Öncesi Son Antrenmanını Kocaeli'de Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yarın Gürcistan ile karşılaşacağı maç öncesinde, Gürcistan Milli Takımı Kocaeli Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan, Kocaeli Stadyumu'nda son antrenmanını yaptı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında yarın saat 21.45'de Kocaeli Stadyumu'nda, Gürcistan'ı konuk edecek. Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol ve futbolculardan Anzor Mekvabishvili, stadyumdaki basın toplantısının ardından, takım son antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma ve düz koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın taktiksel kısmı basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı

Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.