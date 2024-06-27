Gürcistan, Portekiz'i 2-0 mağlup etti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Gürcistan, Portekiz'i 2-0 mağlup etti. Gürcistan'ın gollerini Kvaratskhelia ve Mikautadze attı.
Stat: Arena AufSchalke
Hakemler: Sandro Scharer (İsviçre), Stefan Lupp (Almanya), Bekim Zogaj (İsviçre)
Gürcistan : Mamardhasvili, Kakabadze, Gvelesiani (Dk. 76 Kverkvelia), Kashia, Lochoshvili (Dk. 63 Tsitaishvili), Dvali, Kochorashvili, Chakvetadze (Dk. 81 Mekvabishvili), Kiteishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia (Dk. 81 Davitashvili)
Portekiz : Diogo Costa, Silva (Dk. 66 Semedo), Danilo, Inacio, Dalot, Joao Neves (Dk. 75 Nunes), Conceiçao, Palhinha (Dk. 46 Ruben Neves), Neto (Dk. 75 Jota), Joao Felix, Ronaldo (Dk. 66 Gonçalo Ramos)
Goller: Dk. 2 Kvaratskhelia, Dk. 57 Mikautadze (Penaltıdan) ( Gürcistan )
Sarı kartlar: Dk. 28 Ronaldo, Dk. 44 Neto, Dk. 53 Ruben Neves ( Portekiz ), Dk. 85 Mekvabishvili ( Gürcistan )
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Gürcistan, Portekiz'i 2-0 mağlup etti.
2. dakikada Gürcistan 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta Mikautadze'nin pasında soldan ceza sahasına giren Kvaratskhelia'nın şutunda top ağlarla buluştu.
57. dakikada Gürcistan farkı 2'ye çıkardı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Mikautadze, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşma, Gürcistan'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.