Günlerdir enkaz altında bulunan Atsu ile ilgili yeni gelişme: Kimliği bulundu, kendisi yok

Günlerdir göçük altında olduğu düşünülen Hataysporlu Christian Atsu'nun enkazda kimliği, pasaportu ve cüzdanı bulundu. Daha önce futbolcunun dairesine ulaşan arama kurtarma ekipleri, henüz Atsu'yu bulamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da günlerdir enkaz altında bulunan ve kendisinden haber alınamayan futbolcu Christian Atsu'nun kişisel eşyaları bulundu.

KİMLİĞİ BULUNDU

Christian Atsu'nun dairesine ulaşan ekipler futbolcunun kişisel eşyalarını bulmaya devam ediyor. Son olarak enkaz altından Ganalı isme ait pasaport, kimlik ve cüzdan bulundu. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Atsu'yu ise hala bulamadı.

"CHRISTIAN YOK"

Atsu'nun menajeri Nana Sechere geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Daha fazla araç ve yardıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.