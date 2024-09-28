Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a yaptığı bu hareketi konuşuyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Yankıları süren dev maçla ilgili çarpıcı bir detay günler sonra ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A OLAY HAREKET

Dev derbide Fenerbahçeli futbolcuların Galatasaraylı oyuncularla el sıkışmamak için İstiklal Marşı'nın sona ermesinin ardından seremoniden ayrıldığı görüntüler gündem oldu. Öte yandan bu hareketin ardından karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın da şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS