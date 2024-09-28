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Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a yaptığı bu hareketi konuşuyor

Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'a yaptığı bu hareketi konuşuyor
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği dev derbiden günler sonra dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcuların İstiklal Marşı'nın ardından sarı-kırmızılı oyuncularla el sıkışmamak için seremoniden ayrıldığı görüldü. Gündem olan görüntülerde karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın da şaşkınlığını gizleyemediği göze çarptı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Yankıları süren dev maçla ilgili çarpıcı bir detay günler sonra ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A OLAY HAREKET

Dev derbide Fenerbahçeli futbolcuların Galatasaraylı oyuncularla el sıkışmamak için İstiklal Marşı'nın sona ermesinin ardından seremoniden ayrıldığı görüntüler gündem oldu. Öte yandan bu hareketin ardından karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın da şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

İşte o anlar;

Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı hareketi konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı hareketi konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı hareketi konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Günler sonra ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı hareketi konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (2)

isa yatar:

Saygısızlar neyse cevabı sahada aldınız

8
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Can Yorumcu:

Fenerlilerin de işi gücü galatasaray bende bunu anlamıyorum biraz istikbalinize bakın

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