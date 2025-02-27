Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren derbi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

ŞOKE OLDU

Dev derbi için alınan yabancı hakem kararı sonrası maçta görevlendirilen Vincic'in ısınmak için sahaya çıktığında aldığı bilgi sonrası büyük şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, derbide 32 bin 500 polisin görevli olduğunu öğrenen Slavko Vincic, kulaklarına inanamadı.

BİR ÖNCEKİ MAÇINDA 450 KİŞİ VARDI

Deneyimli hakemin daha önce yönettiği Bravo-Koper maçını izleyen biletli seyirci sayısı sadece 450'ydi. Vincic'in ısınmaya çıktığında stat ve çevresinde 10 bin 50 görevli olduğunu duyduğu ve adeta şoke olduğu belirtildi.

EŞİNİ ARAMIŞ

Sloven hakemin şaşkınlığını eşini telefonla arayarak paylaştığı öğrenildi. Vincic'in derbi atmosferiyle ilgili olarak, "Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım" dediği öğrenildi.