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Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic, maç öncesi 32.500 polisin görevli olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Vincic, Türkiye'deki derbi atmosferini "Gerilim filmi gibiydi" şeklinde tanımladı. Vincic'in bu durumu eşiyle telefonla paylaştığı ve "Bu kadarına hiç rastlamadım" dediği öğrenildi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren derbi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

ŞOKE OLDU

Dev derbi için alınan yabancı hakem kararı sonrası maçta görevlendirilen Vincic'in ısınmak için sahaya çıktığında aldığı bilgi sonrası büyük şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, derbide 32 bin 500 polisin görevli olduğunu öğrenen Slavko Vincic, kulaklarına inanamadı.

BİR ÖNCEKİ MAÇINDA 450 KİŞİ VARDI

Deneyimli hakemin daha önce yönettiği Bravo-Koper maçını izleyen biletli seyirci sayısı sadece 450'ydi. Vincic'in ısınmaya çıktığında stat ve çevresinde 10 bin 50 görevli olduğunu duyduğu ve adeta şoke olduğu belirtildi.

EŞİNİ ARAMIŞ

Sloven hakemin şaşkınlığını eşini telefonla arayarak paylaştığı öğrenildi. Vincic'in derbi atmosferiyle ilgili olarak, "Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım" dediği öğrenildi.

Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOkuYorum:

Futbolu milletçe bir spor değil de bir savaş gibi gördüğümüzden adamın haberi yokmuş demekki..

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Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

3.Dünya ülkelerinde görünen bir şey çok fazla takılma

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Haber YorumlarıMurat çıracı:

Adam ne yapsın bu kadar elit maç yönetmiş ama geldiği stat ve seyirci elit olmayınca şaşırmıştır. Fenerbahçe satdına gelip medeniyet nasıl bir şey onu da görmesi lazım. Avrupa fatihiyim diyen takımın hocasının nasıl kendini yerden yere attığını nasıl ZIPLADIĞINI !!!!!!! her avrup maçı sonrası salya sümük ağladığını görünce morinhyo ya hak vermiştir.

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