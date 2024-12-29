Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 37-28 ile Geçti
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 37-28'lik skorla mağlup ederek grup liderliğini elde etti.
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda Güneysuspor, Rize Belediyespor'u 37-28 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan eleme turu karşılaşmasının ilk yarısını, Güneysuspor 16-13 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında, Güneysuspor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 37-28 skorla galip geldi.
Grubu lider tamamlayan DEPSAŞ Enerji As, sekizli finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor