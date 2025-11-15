Haberler

Güneysuspor, Hentbol Süper Lig'de Köyceğiz Belediyespor'u Yendi

Güneysuspor, Hentbol Süper Lig'de Köyceğiz Belediyespor'u Yendi
Güncelleme:
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Güneysuspor, evinde oynadığı maçta Köyceğiz Belediyespor'u 38-35 mağlup etti. İlk yarıyı 19-14 önde kapatan Rize ekibi, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu. Maçın 57. dakikasında yaşanan scoreboard arızası nedeniyle oyun duraksadı.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Güneysuspor, ağırladığı Köyceğiz Belediyespor'u 38-35 yendi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 19-14 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rize ekibi, karşılaşmadan 38-35 galip ayrıldı.

Bu arada, müsabakanın 57. dakikasında skorboardun arızalanması nedeniyle oyun yaklaşık 10 dakika durdu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
