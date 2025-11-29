Güneysuspor, Giresunspor'u Deplasmanda Yenerek Zirveye Yaklaşıyor
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Güneysuspor, Altınpost Giresunspor'u deplasmanda 24-21 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıyı 12-8 önde tamamlayan Güneysuspor, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 12-8 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Güneysuspor Kulübü, salondan 24-21 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Spor