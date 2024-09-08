Güneysu, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-32 yenerek galip geldi
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında Güneysu, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-32 yendi. Ev sahibi ekip, Güneysu Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-17 önde bitirdi. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Rize temsilcisi, karşılaşmadan 33-32 galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında Güneysu, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-32 yendi.
Ev sahibi ekip, Güneysu Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-17 önde bitirdi. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Rize temsilcisi, karşılaşmadan 33-32 galip ayrıldı.