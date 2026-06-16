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Güney Kore Milli Takımı ile ülke basını Son için karşı karşıya geldi

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Güney Kore Milli Takımı oyuncuları, gazetecilerin Son Heung-min ile dalga geçmesi üzerine 2026 Dünya Kupası sırasında medya görevlerini boykot etti. Futbol Federasyonu da medyaya sorumluluk çağrısı yaptı.

Güney Kore Milli Takımı oyuncuları, gazetecilerin Son Heung-min ile dalga geçmesi nedeniyle 2026 Dünya Kupası sırasındaki medya görevlerini boykot etti.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles FC forması giyen ve Güney Kore'nin 2018 Asya Oyunları'nda altın madalya kazanmasının ardından zorunlu askeri hizmetten muaf tutulan 33 yaşındaki Son, gazetecilerin bu durumla dalga geçmesine takım arkadaşlarıyla tepki gösterdi.

Dünya Kupası öncesindeki antrenmanda, Güney Kore'den bir yayıncı kuruluş, iki gazeteci arasında geçen ve Son'un muafiyeti hakkında aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı bir konuşmayı kazara kaydetti. Bu ham görüntüler daha sonra Kore'de yayınlandı ve konuşmalar, izleyenler tarafından net duyuldu.

Son, bu duruma tepki olarak 12 Haziran'da Çekya'yı 2-1 yendikleri maçın ardından medya mensuplarına konuşmayı reddetti.

Futbol Federasyonu (KFA) da sert bir açıklama yayımlayarak, "Futbol Federasyonu, medyanın habercilik faaliyetlerine ve rolüne saygı duymaktadır. Buna karşılık federasyon, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek amacıyla medya kuruluşlarından ve muhabirlerden milli takıma ve oyunculara karşı daha fazla anlayış ve sorumlu bir tutum sergilemelerini talep etmektedir." ifadelerini kullandı.

Federasyon, ülke basınına uygulanan boykotun sona erip ermediği hakkında bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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