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Güneşli Gençlikspor, Bayraktarspor'u 3-1 mağlup etti

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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Güneşli Gençlikspor ile Bayraktarspor karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı zorlu doksan dakikada kazanan 3-1'lık sonuçla Güneşli Gençlikspor oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Sinem Özpınar, Merthan Uruk

Güneşli Gençlikspor: Abdullah Yiğit, Mert Hakan Korkmaz, Ahmet Serdar Kaldırım (Hasan Yiğiter dk.85), Erkan Yayık, Mehmet Keskin, Muhammet Enes Yücel, Emirhan Karakoç, Emre Yıldırım (Mustafa Yılmaz dk.85) Ümit Bozkuş, Yusuf Salih Şengül (Ahmet Turan Güneş dk.38) Halil İbrahim İslam (Muammer Yeşil dk.54)

Bayraktarspor: Ahmet Kırbaş, Batuhan Temir, Kaan Çaltak, Murat Bahar, Yunus E. Bıyıklı, Batur Kılıç, M. Arda Özdemir (İsmail Yerlikaya dk.85),Yusuf Karaoğlu (Denizkan Dalkıran dk.80), Kağan Koca (Ömer Osman Birgül dk.56), Ahmet S. Necet (Hakan Keleş dk.85), Buğrahan Karagöz (Mehmet Tekir dk.85)

Goller: Ümit Bozkuş (dk.15 ve 85), Muhammet Enes Yücel (dk.83) (Güneşli Gençlikspor), Kağan Koca (dk.9) ( Bayraktarspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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