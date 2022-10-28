Güneş'ten törene damga vuran eleştiri! Hedefinde Arda'ya şans vermeyen Jorge Jesus var

Beşiktaş'a imza atan teknik direktör Şenol Güneş, kendisi için düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Genç futbolculara şans vermediğiyle alakalı soruya çarpıcı bir yanıt veren Güneş, "İsim vermek istemiyorum ama Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamadığında tartışılmayıp, benim gençleri oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım" ifadelerini kullandı. Güneş'in kastettiği genç futbolcunun Jesus'tan fazla süre alamayan Fenerbahçeli Arda Güler olduğu iddia edildi.