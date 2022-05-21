10 yıllık Beşiktaş macerasının sonuna geldi! Oğuzhan Özyakup, ezeli rakibe imzayı atıyor - Haberler

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10 yıllık Beşiktaş macerasının sonuna geldi! Oğuzhan Özyakup, ezeli rakibe imzayı atıyor

Haberler.com - Spor
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Bu sezon forma giydiği maçlarda istenileni veremeyen Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan ayrılıyor. Sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusuyla Trabzonspor yakından ilgileniyor. Özellikle bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takımında görmek istediği Oğuzhan'ın kısa süre içerisinde Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın bu sezon beklentilerin uzağında kalan oyuncusu Oğuzhan Özyakup, önümüzdeki ay sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılacak.

ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYOR

Süper Lig'den bir çok ekibin takibinde olan Oğuzhan Özyakup için en ciddi adayların Trabzonspor ve Fatih Karagümrük olduğu belirtildi. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da Oğuzhan'ı takımında görmeyi çok istediği ifade ediliyor. 10 yıllık Beşiktaş macerasını önümüzdeki ay noktalayacak olan Oğuzhan'ın transferi önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. 29 yaşındaki futbolcu büyük bir aksilik yaşanmazsa gelecek sezon Trabzonspor forması giyecek.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Bu sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup, 17 karşılaşmada forma giyerken, gol atma başarısını gösteremedi. Ancak 1 asist ile takımına katkı sağlarken, beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük, Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor, Transfer, Beşiktaş, Spor, Haberler

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