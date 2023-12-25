Üye Girişi
Haberler

Penaltı mı değil mi? İşte Icardi-Djiku arasındaki tartışmalı pozisyonun en net görüntüsü

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tartışma yaratan Icardi-Djiku pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı. İşte kare kare o anlar...

Fenerbahçe- Galatasaray derbisindeki bir pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi. Djiku ile Icardi arasındaki ikili mücadelenin, tam karşı açıdan bir görüntüsü daha yayınlandı.

POZİSYON GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile girdiği 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Mauro Icardi penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti. Yorumculardan bazıları pozisyonun penaltı olduğunu, bazıları ise tam tersi yönünde görüş belirtti. Galatasaraylılar penaltı olduğunu savunurken Fenerbahçeliler Icardi'ni kendini yere attığını savundu.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Pozisyonu net bir şekilde yayınlamamakla eleştirilen Beınsports'tan konuyla ilgili açıklama gelmezken en net görüntü Fenerbahçe tribünlerinden çekilen bir görüntüyle ortaya çıktı.

İşte kare kare o anlar; (Görüntü Armanın Peşinde GS Youtube)

Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı

Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı

Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı

Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı

Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı

Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı

Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Alexander Djiku Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

1000

Yorumlar (5)

VATANSEVER:

yumruk atmış net penaltıymış. (fanatik fbliyim)

Yanıtla60104
Sefa Lookatme:

Buradaki oyunculuğuyla picardim oscarı hak etmiş. (fanatik 6sliyim)

Yanıtla8866
Babayaro:

Hiç birşey yokmuş, boş yere ağlamak gs geleneğidir

Yanıtla3130
Hasann hasann:

Sanki top oynadı her iki takımda, yok penaltımız verilmedi, yok kırmızı kartımız verilmedi. bu takım oyuncularına premier lig izlettirmek lazım futbol nasıl oynanır diye

Yanıtla630
Ahmet ÖZÇELİK:

ya şimdi oscarlık bir oyunculuk var evet djiku eli rahat durmuyor ama yüze gelen birşey yok GQ yılın sporcusu ödülü değilde aktörü yakışırmış

Yanıtla25
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title