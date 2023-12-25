Penaltı mı değil mi? İşte Icardi-Djiku arasındaki tartışmalı pozisyonun en net görüntüsü

Fenerbahçe- Galatasaray derbisindeki bir pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi. Djiku ile Icardi arasındaki ikili mücadelenin, tam karşı açıdan bir görüntüsü daha yayınlandı.

POZİSYON GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'da Mauro Icardi, Djiku ile girdiği 22. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Mauro Icardi penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti. Yorumculardan bazıları pozisyonun penaltı olduğunu, bazıları ise tam tersi yönünde görüş belirtti. Galatasaraylılar penaltı olduğunu savunurken Fenerbahçeliler Icardi'ni kendini yere attığını savundu.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Pozisyonu net bir şekilde yayınlamamakla eleştirilen Beınsports'tan konuyla ilgili açıklama gelmezken en net görüntü Fenerbahçe tribünlerinden çekilen bir görüntüyle ortaya çıktı.

İşte kare kare o anlar; (Görüntü Armanın Peşinde GS Youtube)