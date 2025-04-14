Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! 15 sanık hakim karşısında
Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi

Özel'in son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizinde 52 ay sonra bir ilk! Vatandaş şubelere akın edecek
'Oğlu benim babam değilsin' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok

Çocuklarına DNA testi yaptıran İzmirli iş insanına şok üstüne şok

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Süper Lig hakemi yasaklı madde ile yakalandı

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Süper Lig hakemi yasaklı madde ile yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, bir Süper Lig hakeminin Kuşadası'nda polis kontrol noktasında durdurulduğunu ve aracında yasaklı madde bulunduğunu iddia etti. Ünal'a göre, hakem bu durumu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi ve olayın üzeri kapatıldı. Yasaklı madde ile yakalanan hakemin daha önce alkollü araç kullanmaktan 5 yıl hapis cezası aldığı ve başka bir davanın da sürdüğü belirtildi.

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, bir Süper Lig hakeminin Kuşadası'nda polis kontrol noktasında durdurulduğunu ve aracında yasaklı madde bulunduğunu iddia etti.

"ARACINDA YASAKLI MADDE İLE YAKALANDI"

Ünal'a göre Süper Lig hakemlerinden biri Kuşadası'nda polis kontrol noktasında durduruldu. Hakemin aracında yapılan aramada, yanında bulunan bir kadınla birlikte seyahat ettiği ve araçta yasaklı madde bulunduğu iddia edildi. Kadın, maddenin kendisine ait olduğunu ifade etti.

Olayın ardından, hakemin Türkiye Futbol Federasyonu'nun merkezi olan Riva ile temas kurduğu ve olayın üzerinin kapatıldığı öne sürüldü. Aydın Emniyeti'nin konuya ilişkin açıklaması merakla bekleniyor. Ünal, Tahkim Kurulu tarafından söz konusu hakemin Süper Lig'de maç yönettiğini söyledi.

DAHA ÖNCE 5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Aynı programda yorumculuk yapan Tahir Kum ise yasaklı madde ile yakalandığı ileri sürülen hakemin daha önce alkollü araç kullanmaktan 5 yıl hapis cezası aldığını, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmış olduğunu, ayrıca ayni hakemin devam eden başka bir davası olduğunu ifade etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

normal bunda şaşılacak ne var ki... Federasyon başkanıda o tipte biri değil mi.. yani uzaktan bakınca mafya müptezel tipli biri... Atam demişki ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklisini severim... balık baştan kokmuş...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Şaşırdık mı? Tabiki hayır.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.