Gündeme bomba gibi düşen iddia: Süper Lig hakemi yasaklı madde ile yakalandı

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, bir Süper Lig hakeminin Kuşadası'nda polis kontrol noktasında durdurulduğunu ve aracında yasaklı madde bulunduğunu iddia etti.

"ARACINDA YASAKLI MADDE İLE YAKALANDI"

Ünal'a göre Süper Lig hakemlerinden biri Kuşadası'nda polis kontrol noktasında durduruldu. Hakemin aracında yapılan aramada, yanında bulunan bir kadınla birlikte seyahat ettiği ve araçta yasaklı madde bulunduğu iddia edildi. Kadın, maddenin kendisine ait olduğunu ifade etti.

Olayın ardından, hakemin Türkiye Futbol Federasyonu'nun merkezi olan Riva ile temas kurduğu ve olayın üzerinin kapatıldığı öne sürüldü. Aydın Emniyeti'nin konuya ilişkin açıklaması merakla bekleniyor. Ünal, Tahkim Kurulu tarafından söz konusu hakemin Süper Lig'de maç yönettiğini söyledi.

DAHA ÖNCE 5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Aynı programda yorumculuk yapan Tahir Kum ise yasaklı madde ile yakalandığı ileri sürülen hakemin daha önce alkollü araç kullanmaktan 5 yıl hapis cezası aldığını, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmış olduğunu, ayrıca ayni hakemin devam eden başka bir davası olduğunu ifade etti.