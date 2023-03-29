Gündemde tek bir konu var! Kulüpler Birliği toplantısından ne karar çıkacak?

Ali Koç'un Başkanlığını yaptığı Kulüpler Birliği bugün saat 14.00'te toplanıyor. Toplantıda konuşulacak en önemli konuların başında Süper Lig'de oluşabilecek yeni puan durumu yer alıyor. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması için toplanan takımların ne karar vereceği henüz bilinmiyor.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı başkan Ali Koç yönetiminde toplanıyor. Kulüpler Birliği Vakfı Maslak'taki ofisinde bugün saat 14.00'te görüşecek. Gündemin ana maddesinde Gaziantep FK ve Hatayspor yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN TAVRI NET

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un geçmiş maçlarda da hükmen mağlup olmasını isteyen Beşiktaş, bu fikrini tüm kulüplere sunacak. Toplantının ardından ne sonuç çıkacağı beli olacak.

YENİ PUAN DURUMU OLUŞABİLİR

Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe, Karagümrük ve Kayserispor; Gaziantep'le Hatay maçlarının geçerli sayılmasını istiyor. Beşiktaş. Kasımpaşa, Ankaragücü ve Antalyaspor geçersiz sayılsın diyor. Medipol Başakşehir ise fikrini toplantıda söyleyeceğini belirtmişti.

Gaziantep FK ve Hatayspor maçları sayılmadığında güncel puan durumu;