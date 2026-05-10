Günay Güvenç: O güzel günlerime geri dönmek isterim / Haber eklendi

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada kendine olan güvenini ve pes etmeyeceğini belirtti. Takımının inişli çıkışlı dönemlerinde her zaman elinden geleni yapacağını ifade eden Güvenç, geleceğiyle ilgili belirsizliklere de değindi.

GALATASARAY'IN tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, "Ben kendime güveniyorum. Hiçbir zaman da pes etmeyeceğim. Her zaman elimden geleni yapacağım. Bazen iyi olur bazen kötü olur. Ama çok çalışarak o güzel günlerime geri dönmek isterim" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Mutluluğunu dile getiren Günay Güvenç, "3 tane kızım var. 3'üncü şampiyonluğumuz. Ben olmadan 1 şampiyonluk vardı. Toplam 4 oldu. Demek ki bana 1 çocuk yapmak daha mı düşüyor acaba. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYECEĞİM'

Takım için her zaman elinden geleni yapacağını söyleyen Günay, "Aslında bugünün konusu değil ama inişler çıkışlar var. Takımın da öyle. Benim kişisel de inişlerim çıkışlarım oluyor. Her zaman her şey güzel gitmiyor maalesef. Ama ben kendime güveniyorum. Hiçbir zaman da pes etmeyeceğim. Her zaman elimden geleni yapacağım. Bazen iyi olur bazen kötü olur. Ama çok çalışarak o güzel günlerime geri dönmek isterim" ifadelerinde bulundu.

'GELECEKTE NE OLUR HAYIRLISI'

Geleceğiyle ilgili gelen soruya ise Günay Güvenç, şöyle cevap verdi:

"Şu an bununla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Şu an buradayım. Hocalarımız kadro yapılanmasını yapıyorlar. Ona göre her şey belirleniyor ama bu bugünün konusu değil. Şu an buranın kontratlı oyuncusuyum. Gelecekte ne olur hayırlısı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
