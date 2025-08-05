Gümüşhane'de Artabel Gölleri'nde Kano Etkinliği Düzenlendi

Gümüşhane'nin "ışıkla suyun buluştuğu zirve" olarak bilinen ve 20'den fazla buzul gölüne ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda bulunan Küçük Göl'de kano etkinliği yapıldı.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu Gümüşhane İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte antrenör ve temsilciler Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyünden yolun bittiği noktadan Küçük Göl'e kadar olan 3 kilometrelik mesafede kanoyu ellerinde taşıdı.

Doğa ile sporu bütünleştiren etkinlik, spor kültürünü yaygınlaştırmak, farkındalık oluşturmak ve bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla organize edilirken etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli 3 antrenör ile Herkes İçin Spor (HİS) İl Temsilcisi Osman Yılmazer katıldı.

Yamaçlarından buz gibi akan suları, gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve 20'yi aşkın buzul gölüyle adeta bir yeryüzü cenneti olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin en büyüleyici dağ manzaralarından birine sahip olan "yüksek zirvelerin cenneti" ve "Gümüşhane'nin çatısı" gibi unvanlarla da anılan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda göle ulaşan ekip adı küçük olmasına rağmen tabiat parkındaki en büyük göl olan 2 bin 720 metre rakımdaki Küçük Göl'de bol bol kano sporu yaptı.

Yalçın dorukların çevrelediği buzul gölleri, endemik bitki ve canlı türleri, zengin flora ve faunasıyla özellikle yaz aylarında doğa tutkunlarını cezbeden Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte heyet daha sonra yine aynı mesafede kanoyu ellerinde taşıyarak başlangıç noktasına geri dönerek etkinliği sonlandırdı.

Etkinliğe katılan Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu İl Temsilcisi Osman Yılmazer, "Doğal güzellikleri spora entegre ederek gençlere hem çevre bilinci hem de spor alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mücahit Atalay'a, organizasyona katkı sağlayan Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, antrenörlerimize ve o zorlu şartlarda kanoları göle kadar ellerinde taşıyan herkese teşekkür ederim. Kanoları göle indirdiğimizde ve bu güzel manzaranın içinde kendimizi bulduğumuzda tüm yorgunluğumuza değdi" dedi. Yılmazer, etkinliğe destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay'a, organizasyona katkı sağlayan Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, antrenörlere teşekkür etti.

Gençlik Spor İl Müdürlüğünde görevli yüzme antrenörü Mehmet Sefa Ekincioğlu ise "Artabel Gölleri'nde kano etkinliğimizi gerçekleştirdik. Gümüşhane Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği olarak bize destek oldular. Etkinliğimiz çok güzel geçti. Etkinliğe başlarken kanolarımızla birlikte bu rakımdaki bir bölgeye çıkmakta zorlandık, çok yorulduk ancak bu manzarayı görünce tüm yorgunluğumuzu attık ve buna değdi" ifadelerini kullandı.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi dokusuyla da ön plana çıkıyor. Osmanlı-Rus Harbi döneminden kalma şehit mezarları, siperler, savaş yolları ve karargah yıkıntıları gibi tarihi kalıntılar barındırması tabiat parkını sadece bir doğa harikası olmaktan çıkarıp, geçmişin izlerini taşıyan derin anlamlı bir destinasyon haline getiriyor. - GÜMÜŞHANE