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Gümüşhane haberleri | TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 0 1954 Kelkit Belediyespor: 0

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Gümüşhane haberleri | TFF 3. Lig: ES Elazığspor: 0 1954 Kelkit Belediyespor: 0

Gümüşhane haber... TFF 3. Lig 1. Grup ilk hafta maçında ES Elazığspor, sahasında karşılaştığı 1954 Kelkit Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ilk hafta maçında ES Elazığspor, sahasında karşılaştığı 1954 Kelkit Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı.

Stat: Doğukent Hıdır Bilek

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan xx, Cengizhan Öztürk xx, Selçuk Gökgöz xx

Entegre Solar Elazığspor: Hakan Canbazoğlu xx, Recep Yurdakul xx, Yiğitcan Erdoğan xx (Muhammet Ensar dk. 76 x), Hakkı İsmet Şimşek xx (Feyzullah dk. 80 ?), Salih Polatdemir xx (Ahmet Ertuğrul dk. 76 x), Zeki Korkmaz x (Mesut dk. 65 x), Yağızcan Erdem xx, Ömer Faruk Sezgin xxx, Emre Akgün xx, Yüksel Kayaalp xx, İzzet Topatar xx

1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu xx, Köksal Ayaydın xx, Alparslan Fidan xx, Tayfun Çulha xx (Eyüphan dk. 82 ?), Enescan Özdemir xx, Ramazan Erarslan xx, Onur Demir xx (Mertkan dk. 80 ?, Batuhan dk. 90 ?), Şenol Özyurt x (Berşan dk. 46 x), Hüseyin Sürmeneli xx, Bedirhan Salih x (Oğuzhan dk. 46 x), Hüseyin Yıldız xx

Sarı kart: Zeki (ES Elazığspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hakan Canbazoğlu Elazığspor Selçuk Spor Haberler

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