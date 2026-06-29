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Gümüşhane'de çocuklar spor şenliğinde eğlenceli vakit geçirdi

Gümüşhane'de çocuklar spor şenliğinde eğlenceli vakit geçirdi
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Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor şenliğinde çocuklar ve aileler, şişme oyun parkurları ve çeşitli sportif etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Vali ve protokolün de katıldığı etkinlikte, GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Gümüşhane'de düzenlenen spor şenliğinde çocuklar ve aileleri doyasıya eğlenirken, birbirinden renkli etkinliklerle sporun enerjisi yaşandı.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yenişehir Stadyumu'nda düzenlenen spor şenliğine Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ile il protokolü de katıldı. Çocuklar ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Etkinlik alanında kurulan şişme oyun parkurları büyük ilgi görürken, çocuklar gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı. Şenlik kapsamında farklı spor branşlarının tanıtımları yapılırken, çeşitli sportif etkinlikler ve sürpriz aktivitelerle katılımcılar hem eğlendi hem de sporla tanışma fırsatı buldu.

Çocukların spora teşvik edilmesi, fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmaları ve yaz tatilini verimli geçirmelerinin amaçlandığı organizasyon, gün boyu devam eden etkinliklerle festival havasında geçti. Etkinlikte Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerin açtığı stantlarda da vatandaşlar bilgilendirildi.

Şenlik kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ile GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı da gerçekleştirildi. Açılışla birlikte yaz dönemi boyunca çocuklar ve gençlere yönelik gerçekleştirilecek sportif eğitim faaliyetleri resmen başladı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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