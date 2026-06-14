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Gümüşhane'de milli heyecan sabahın erken saatlerinde başladı

Gümüşhane'de milli heyecan sabahın erken saatlerinde başladı
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Gümüşhane'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maçı izlemek için sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda toplandı.

Gümüşhane'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda buluştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile TSİ 07.00'de oynayacağı karşılaşma öncesinde Gümüşhane'de vatandaşlar, kurulan dev ekranın bulunduğu alana akın etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meydanlarda toplanan vatandaşlar, milli heyecana ortak oldu. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte alandaki coşku artarken, her yaştan vatandaş Ay-yıldızlı ekibe destek vermek için tek yürek oldu.

Milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla alanı kırmızı-beyaza bürüyen taraftarlar, karşılaşmayı hep birlikte takip ederek Türk Milli Takımı'na destek verdi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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