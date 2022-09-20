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Gümüş madalya kazanan yüzücülere çiçekli karşılama

Spor Haberleri

Gümüş madalya kazanan yüzücülere çiçekli karşılama

Malatyalı milli yüzücüler Burcu Naz Narin ve Tuna Erdoğan, Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında gümüş madalya almaları nedeniyle Malatya'ya dönüşlerinde hava alanında özel olarak çiçeklerle karşılandılar.

Malatyalı milli yüzücüler Burcu Naz Narin ve Tuna Erdoğan, Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında gümüş madalya almaları nedeniyle Malatya'ya dönüşlerinde hava alanında özel olarak çiçeklerle karşılandılar.

Madagaskar'ın kuzeydoğusunda yer alan Seyşeller de 13-19 Eylül tarihleri arası düzenlenen Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında gümüş madalya alarak Dünya ikincisi olan Malatyalı iki milli yüzücü Burcu Naz Narin ve Tuna Erdoğan sevinçli olarak Malatya'ya döndü.

Milli yüzücüler Narin ve Erdoğan'ın, Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında gümüş madalya almaları nedeniyle Malatya'ya döndüklerinde Malatya hava alanında Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer ile aileleri tarafından çiçeklerle karşılandılar. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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