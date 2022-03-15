Gümbür gümbür geliyor! Ali Akman Hollanda'da tarihe geçti - Haberler

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Gümbür gümbür geliyor! Ali Akman Hollanda'da tarihe geçti

Spor
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Hollanda Ligi'nde Ali Akman'ın formasını giydiği Nijmegen, Groning'e 4-3 kaybetti. Ancak Ali Akman bu maçta tarihe geçti. Bu maçta 1 gol atan Ali, Hollanda'da 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu.

Bursaspor 'dan ayrıldıktan sonra sezon başında Almanya Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la transfer olan, ancak daha sonra Hollanda'nın Nijmegen takımına kiralanan Ali Akman, yeni takımındaki başarılı grafiğini sürdürüyor.

Gümbür gümbür geliyor! Ali Akman Hollanda'da tarihe geçti

TARİHE GEÇTİ

Ali Akman, son maçta takımı deplasmanda Groningen'e yenilmesine karşın tarihe geçti. Genç oyuncu takımının ilk golünü atarken; bu sezonki 6. golüne ulaştı. NTV Spor'daki habere göre; 6. golüne ulaşan Ali Akman (19 yaş, 328 gün) 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.

Gümbür gümbür geliyor! Ali Akman Hollanda'da tarihe geçti

ÖDÜL ALMIŞTI

Ali Akman, Hollanda günlerine ödülle başlamıştı. Genç oyuncu, performansıyla Ağustos ayında en iyi genç futbolcuya verilen "Johan Cruyff Yetenek Ödülü" kazanmıştı.

Spor

A Milli Futbol Takımı, Ali Akman, Hollanda, Spor, Haberler

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