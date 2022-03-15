Gümbür gümbür geliyor! Ali Akman Hollanda'da tarihe geçti

Bursaspor 'dan ayrıldıktan sonra sezon başında Almanya Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'la transfer olan, ancak daha sonra Hollanda'nın Nijmegen takımına kiralanan Ali Akman, yeni takımındaki başarılı grafiğini sürdürüyor.

TARİHE GEÇTİ

Ali Akman, son maçta takımı deplasmanda Groningen'e yenilmesine karşın tarihe geçti. Genç oyuncu takımının ilk golünü atarken; bu sezonki 6. golüne ulaştı. NTV Spor'daki habere göre; 6. golüne ulaşan Ali Akman (19 yaş, 328 gün) 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.

ÖDÜL ALMIŞTI

Ali Akman, Hollanda günlerine ödülle başlamıştı. Genç oyuncu, performansıyla Ağustos ayında en iyi genç futbolcuya verilen "Johan Cruyff Yetenek Ödülü" kazanmıştı.

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