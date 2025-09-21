Gumball 3000 Rallisi İstanbul'dan Edirne'ye Ulaşarak Devam Ediyor

DÜNYANIN en prestijli otomobil rallilerinden, bu yıl İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'nda başlayan 'Gumball 3000 Rallisi' kapsamında, 138 otomobil Edirne'den geçti. Etkinlik kapsamında sürücülerden 12'si kent merkezindeki Selimiye Camisi etrafında otomobilleriyle tur attı. Çok sayıda kişi, araçları görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Son 25 yılda dünyanın en tanınmış sosyal medya fenomenleri, girişimciler, spor, müzik ve film yıldızlarının da aralarında bulunduğu otomobil tutkunlarını buluşturan Gumball 3000 Rallisi, bu yıl İstanbul'dan start aldı. Milyonlarca liralık otomobillerin yer aldığı rallinin startı Sultanahmet Meydanı'ndan verilirken, araçlar akşam saatlerinde Edirne'ye ulaştı. Etkinlik kapsamında sürücülerden 12'si otomobilleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi Meydanı'na geldi. Cami etrafında tur atan otomobilleri görmek için çok sayıda Edirneli de meydana akın etti. Otomobiller, Atatürk Bulvarı üzerinde geldiği sırada, vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

'138 ARAÇLA 3000 KİLOMETRE KAT EDİYORLAR'

Rallinin Türkiye ayağına katılan, otomobil tutkunu ve mimar Can Eyilik, Türkiye'nin eşsiz bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu güzel rallinin Türkiye kısmına dahil oldum. Her sene dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen, ülkeler arası 7-8 ülkeyi kapsayan otomobil gezisi. Genelde kıta kıta geziyorlar. Bu yıl da İstanbul'dan başlayıp İspanya'da bitirecekler. Biz tamamına değil, Türkiye kısmında misafirlerimize eşlik ettik. Tabi sınıra kadar gelmişken de güzel Edirne'yi görmek istedik, o vesileyle de şu anda buradayız. Toplamda 138 araçla 3000 kilometre yol katediliyor. Bu sene organizasyon 26'ncı yılında, akıl almaz bir organizasyon, az önce Sultanahmet'ten çıkış yaptık, bütün İstanbul bu anı konuştu, çok keyifli ve güzeldi" dedi.

'EDİRNE'Yİ TANITMA FIRSATI BULDUK'

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de etkinlik kapsamında Edirne'yi de tanıtma fırsatı bulduklarını söyleyerek, "Bakanlığımıza bağlı Türkiye Tanıtım Turizm Geliştirme Ajansımızın destek verdiği etkinliğine Edirne olarak ev sahipliği yaptık. Yaklaşık 138 araç, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan İspanya'nın İbiza Adası'na kadar devam edecek. Bugün halkımızın, özellikle gençlerin yoğun teveccühü var. Bu anlamda Edirne'yi de tanıtma fırsatı bulduk" diye konuştu.

İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndan başlayan 138 otomobillik ralli sırasıyla Bükreş, Belgrad, Venedik, Nice, Barselona ve son olarak 26-27 Eylül 2025 tarihlerinde İbiza Adası'nda son bulacak.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,