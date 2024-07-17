Gülümbespor, Mehmet Yunus Altın ile anlaştı

Bilecik 1. Amatör Lig ekiplerinden Gülümbespor, yeni sezon öncesi tecrübeli isim Mehmet Yunus Altın ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezonlarda 2. Amatör Lig'de mücadele eden ve namaglup şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e çıkan Gülümbespor, iş insanı Ergün Akbal'ın kulüp başkanlığını devralmasıyla yeni sezona sıkı hazırlanıyor. Gülümbespor, Bilecikspor, İl Özel İdare Spor ve Bayırköyspor gibi Bilecik'in köklü takımlardan futbolculuk hayatını şampiyonluk yaşayan tecrübeli isim Mehmet Yunus Altın ile anlaştı.

"Başarı için çabalayacağız"

Ligde şampiyonluk hedefleyen Gülümbespor'un Kulüp Başkanı Ergün Akbal, takımın başarısı için herkesin elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Yeni sezon için tüm hazırlıklarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Teknik alt yapımız ve transferlerimizle Gülümbespor, 1. Amatör Lig'de şampiyonluğu göğüsleyen takım olacak inşallah. Mehmet Yunus kardeşimiz ile yeni sezon için anlaşma sağladık, Gülümbespor'umuzun başarısı için çabalayacağız. Yeni sezonun kazasız, belasız ve centilmence olmasını temenni ediyor, diğer takımlara da başarılar diliyorum" dedi.

"Gülümbespor'umuzu daha yukarılara taşımak için çalışacağız "

Yeni sezon için iddialı olduklarını belirten Mehmet Yunus Altın ise şu ifadelere yer verdi:

"Yeni sezonda doğup büyüdüğüm yerin takımı olan Gülümbespor'a katılmaktan dolayı mutluyum. Özellikle geçen sezonun ikinci yarısında yakaladığımız formu devam ettirmek ve Gülümbespor'umuzu daha yukarılara taşımak için çalışacağız. Geçen sezonki kadromuzu dağıtmadan üzerine takviyeler yaparak güzel futbol izlettirmek istiyoruz. Hem takımım hem de tüm takımlar açısından sakatlıksız, kazasız ve belasız bir sezon olmasını diliyorum."

Öte yandan yeni sezonda Altın gözetiminde antrenmanlarına başlayacak takımın kadrosuna, sürpriz isimlerin de dahil olacağı belirtildi. - BİLECİK