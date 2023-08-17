Gültepespor, yeni sezon öncesinde transferlerini tamamladı

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Gültepespor, yeni sezon öncesinde iç transferde 3, dış transferde 9, yine alt yapıdan 9 oyuncuyu kadrosuna kattı. Güçlü ekip yapacağı 4 tecrübeli oyuncu transferi ile kadrosuna son şeklini verecek.

Gültepespor, Teknik Adamlar Ahmet Duman ve Recep Daşlı nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Haftada iki antrenman ve bir hazırlık maçı ile yeni sezona hazır hale gelmeye çalışan Birinci Küme ekibi yaptığı transferler ile dikkat çekiyor. Teknik Direktör Ahmet Duman, bu sezon genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlayarak ligde ses getirecek bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi. Bugüne kadar önemli isimleri kadrolarına kattıklarını dile getiren Duman, "Yaptığımız antrenmanlar sonrasında eksik gördüğümüz noktalara 4 tecrübeli oyuncu alacağız. Bu isimler belli ve görüşmeler belirli bir noktaya geldi. İsimleri önümüzdeki hafta açıklayacağız. Spor sevenlere seyir zevki yüksek maçlar izleteceğiz. Her zaman söylüyoruz, gücümüz alt yapı geleceğimiz gençler" dedi.

Gültepespor bugüne kadar iç transferde Mesut Yılmaz, Ertuğrul Erdinç ve Harun Çelik ile sözleşme yeniledi. Dış transferde ise İzzet Pala, Ramazan Aksoy, Alihan Soyak, Yılmaz Yılmaz, Şinasi Koyuncu, Erdem Temur, Emre Uslu, Hafız Can Türk ve Aslan Tokat imza attı. Altyapıdan alınan Tunahan Karadağ, Polat Şahin, Berkan Süryani, Emir Duman, Resul Nebi Mercimek, Berat Doğan, Hasan Narin, Ekber Çiçek ve Dedehan Durmuş yeni sezonda A Takım forması giyecek. - KAYSERİ