Haberler

Gülnar'da oryantiring yarışması yapıldı

Gülnar'da oryantiring yarışması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülnar Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen oryantiring yarışmasında 11 okuldan 125 öğrenci, doğada harita ve pusula ile hedef bulma mücadelesi verdi. Dereceye girenlere madalya ve para ödülü takdim edildi.

Gülnar Belediyesince ilki organize edilen oryantiring yarışmasında 125 öğrenci yarıştı.

Belediyesinin açıklamasına göre, Gülnar Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 11 okuldan öğrenciler katıldı.

Doğayla iç içe, zorlu parkurlarda harita ve pusula yardımıyla hedefleri bulmaya çalışan sporcular, 6 kategoride ter döktü.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmanın ardından dereceye girenlere madalya ve para ödülü verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçede sosyal ve sportif faaliyetlerin hayata geçirilmesine önem verdiklerini ifade ederek, organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedeflerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?

En sonunda çıldırdı: Maça mı geldiniz?
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Greenwood'un ardından bir anlaşma daha! Kabul ettiler
Kanser hastası babayı yıkan haber: İki çocuğunu yan yana defnetti

Kanser hastası babayı yıkan haber
Ali Öner'den Zeynep Atılgan itirafı: Aşkını ilan etti

Samimi halleri çok konuşulmuştu! Ünlü oyuncudan itiraf geldi
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü