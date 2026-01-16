Haberler

Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor

Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor Haber Videosunu İzle
Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin ayrılık süreci hızlandı. İngiltere'de oynamak istemeyen En-Nesyri, Napoli'den gelen teklife sıcak baktı. Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bonservisiyle satmak isterken, Napoli satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeyi planlıyor. Taraflar arasında pazarlık süreci devam ediyor. Ayrıca, Napoli'nin pazarlık sürecine Romelu Lukaku'yu dahil etme seçeneği bulunuyor.

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali en güçlü isimlerin başında Youssef En-Nesyri geliyor. Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsüyle yolları ayırmaya hazırlandığı süreçte, En-Nesyri'nin transfer tercihinde belirleyici olan detay ortaya çıktı: İngiltere'ye kapıyı kapatan yıldız forvet, Napoli seçeneğine ise onay verdi.

İNGİLTERE'Yİ İSTEMEDİ, SÜREÇ TIKANDI

Fenerbahçe yönetimi bir süredir En-Nesyri için transfer görüşmeleri yürütürken, oyuncunun Premier Lig'de oynamak istememesi süreci zorlaştırdı. Everton ve Nottingham Forest'tan gelen tekliflerin bu nedenle ilerlemediği belirtildi.

NAPOLI HABERİ GELİNCE FİKRİ DEĞİŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre En-Nesyri, İngiltere'den gelen teklifleri reddetmesine rağmen Napoli'nin devreye girdiğini duyunca ayrılığa sıcak baktı. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe cephesinde transfer planı yeniden şekillendi.

FENERBAHÇE BONSERVİS İSTİYOR, NAPOLI KİRALAMA PEŞİNDE

Sarı-lacivertlilerin En-Nesyri'yi öncelikli olarak bonservisiyle satmak istediği ifade edildi. Napoli'nin ise transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeyi hedeflediği aktarıldı. Taraflar arasındaki pazarlığın bu noktada yoğunlaşması bekleniyor.

LUKAKU DETAYI MASADA

Haberde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Romelu Lukaku ihtimali oldu. Napoli'nin pazarlık sürecine Lukaku'yu dahil etme seçeneğinin bulunduğu, İtalyan ekibinin Belçikalı golcüyle ilgili kararına göre En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'ye farklı bir formül önerebileceği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi

ABD ülkeyi satın almak için ilk adımı attı, AB'den sert tepki geldi
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı

Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan ağ deşifre edildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı

Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan ağ deşifre edildi
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
Bomba iddia: Netanyahu, Trump'tan İran'a saldırı planlarını ertelemesini istedi

Netanyahu'dan Trump'a "İran" telefonu! Çok önemli bir isteği var