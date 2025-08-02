Güle güle Çağlar Söyüncü! Yeni takımına hayırlı olsun

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü defteri resmen kapanıyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanan milli futbolcunun yeni adresi de belli oldu.

SKRİNİAR GELDİ, ÇAĞLAR GİDİYOR

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini aldı. Bunun üzerine savunma hattında bazı oyuncularla yollarını ayırmak isteyen yönetim, Çağlar Söyüncü'ye veda ediyor.

Bununla birlikte Çağlar Söyüncü'nün yeni sezonda forma giyeceği durak da netleşmeye başladı. Arabistan basınında yer alan habere göre, bazı Suudi kulüplerinin Çağlar Söyüncü'yü transfer etmekle ilgilendikleri belirtildi. Haberde, kısa süre içerisinde Çağlar Söyüncü için resmi teklif yapılacağı ve transferin, Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayacak bir bonservisle biteceği bildirildi.