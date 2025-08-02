Güle güle Çağlar Söyüncü! Yeni takımına hayırlı olsun

Güle güle Çağlar Söyüncü! Yeni takımına hayırlı olsun
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Güle güle Çağlar Söyüncü! Yeni takımına hayırlı olsun
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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü defteri resmen kapanıyor. Milli futbolcu, 2024'te Atletico Madrid'den transfer edildikten sonra özellikle bazı kritik maçlarda sergilediği performansla tepkilerin odağına oturmuştu. Yeni sezonda Fenerbahçe'de olması beklenmeyen Çağlar Söyüncü'nün, Suudi Pro Ligi takımlarından birisinde boy göstereceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü defteri resmen kapanıyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanan milli futbolcunun yeni adresi de belli oldu.

SKRİNİAR GELDİ, ÇAĞLAR GİDİYOR

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini aldı. Bunun üzerine savunma hattında bazı oyuncularla yollarını ayırmak isteyen yönetim, Çağlar Söyüncü'ye veda ediyor.

Bununla birlikte Çağlar Söyüncü'nün yeni sezonda forma giyeceği durak da netleşmeye başladı. Arabistan basınında yer alan habere göre, bazı Suudi kulüplerinin Çağlar Söyüncü'yü transfer etmekle ilgilendikleri belirtildi. Haberde, kısa süre içerisinde Çağlar Söyüncü için resmi teklif yapılacağı ve transferin, Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayacak bir bonservisle biteceği bildirildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

halbuki fener Avrupada boy gostermesine taş koymuştu.

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