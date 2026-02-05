Matteo Guendouzi: "Kante ile beraber çok daha iyi noktaya geleceğiz"

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, vatandaşı Ngolo Kante'nin takıma katılmasıyla daha da iyi noktaya geleceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak mücadeleyi yorumlayan Guendouzi, "Dürüst olmak gerekirse ilk yarı iyi bir performans ortaya koyamadığımızı düşünüyorum. Ama ikinci yarı daha kompakt, beraber defans yaptık. İkinci yarı çok daha iyiydik. İkinci yarı oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. Bir sonraki oynayacağımız maçlarda da bu maçın ikinci yarısı gibi oynamamız gerekiyor. Eğer bu şekilde oynarsak bana göre çok fazla maç kazanabiliriz" diye konuştu.

"Kante ile çok daha iyi noktaya geleceğiz"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ngolo Kante'yi de değerlendiren Guendouzi, "Ngolo Kante dünyanın en iyi orta sahalardan birisi. Kendisi harika bir oyuncu, inanılmaz bir oyuncu. Takıma fazlasıyla yardımı dokunan bir oyuncu. O buraya geldiği için gerçekten mutluyum. Öyle düşünüyorum ki onunla beraber çok daha iyi noktaya geleceğiz. Onunla oynamaktan hep gurur duymuştum, milli takımda da beraber oynamıştık. Kendisi harika bir insan, harika karaktere sahip. Dolayısıyla onun gibi bir oyuncuyla yeniden beraber oynayacak olmak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kendimi evimde gibi hissediyorum"

Fenerbahçe'de ve İstanbul'da olmaktan mutluluğunu da dile getiren başarılı orta saha, "Dürüst olmak gerekirse çok iyi bir şekilde karşılandım. Bana çok büyük öz güven aşıladılar. Burada olmaktan dolayı gerçekten gururlu hissediyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu şehri, bu ülkeyi seviyorum. Ailem de burada yaşamaktan çok mutlu. Boş vakit bulacağım zaman restoranlara ve görülmesi gereken yerleri görmeyi istiyorum. Ama henüz boş vaktim. Ben ve ailem burada mutluyuz. Benim için de en önemli şey bu" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL