Guendouzi'den takım arkadaşlarına sert tepki

Guendouzi'den takım arkadaşlarına sert tepki
Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalar yaptı. Takım olarak çok kötü bir performans sergilediklerini belirten Fransız yıldız, ''İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada.'' dedi.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BEBEK GİBİ OYNADIK, FELAKETTİ!''

Kötü bir oyun sergilediklerini belirten Guendouzi, "Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı." dedi.

"BU SONUÇ TARAFTARA SAYGISIZLIK"

Soyunma odasındaki atmosferden bahseden Fransız oyuncu, "Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık." ifadelerini kullandı.

"MENTALİTEYİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Bir şeylerin değişmesinin gerekli olduğunu belirten Guendouzi, "Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz." şeklinde konuştu.

