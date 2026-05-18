Matteo Guendouzi: 'Fenerbahçe formasını giydiğim sürece elimden gelen her şeyi vereceğim'

Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, sezonun hak ettikleri gibi bitmediğini belirterek, "Bu formayı giydiğim sürece elimden gelen her şeyi vereceğim. Bu renkleri parlatacağımızdan emin olun. Hikayemiz burada bitmiyor" dedi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, desteklerinden ötürü sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek, yeni sezon için mesaj verdi. Guendouzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Altı ay. Yaşanabilecek her türlü duygu. Kupada Galatasaray'a attığım o gol, o kupayı havaya kaldırmak, tribünlerdeki gürültü, o çılgınlık. Kariyerimin en muhteşem anlarından biri. Bunu sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Ardından, hak ettiğimiz şekilde bitmeyen bir sezon. Hiçbirimizin öngöremediği değişiklikler ama tüm bunlara rağmen, sizler yanımdan hiç ayrılmadınız. Beni aranızdan biriymişim gibi hissettirdiniz. Başkanımıza, yönetim kuruluna, teknik direktör Domenico Tedesco'ya ve Devin Özek'e, bana inandığınız ve bana bu yuvayı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizlere, Fenerbahçe'nin sadık taraftarlarına, bu formayı giydiğim sürece elimden gelen her şeyi vereceğim. Bu renkleri parlatacağımızdan emin olun. Hikayemiz burada bitmiyor."

Guendouzi, geride bıraktığımız sezon 15'i Süper Lig'de olmak üzere 22 maçta görev yaparken 2 kez de gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı