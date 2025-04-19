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Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali Başlıyor

Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali Başlıyor
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bu yıl 2.'si düzenlenecek olan Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali, 22 Nisan'da doğa yürüyüşü ile başlayacak ve üç gün sürecek etkinliklerde rafting, kano, konserler ve kamp aktiviteleri yer alacak.

Şırnak Valiliği ve Güçlükonak Kaymakamlığı tarafından bu yıl 2.'si düzenlenecek olan Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali rafting, kano ve kamp tutkunlarını bir araya getirecek.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bu yıl 2.'si düzenlenecek olan Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivali 22 Nisanda başlayacak. Üç gün sürecek olan festivalde doğa yürüyüşünden raftinge kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 22 Nisanda Cehennem Deresindeki doğa yürüyüşü ile start verecek olan festivalde rafting ve kano etkinliği, Gençlik Merkezi konseri, Alo Dino Kasrı karşısında kampların kurulması ve kamp ateşinin yakılması ile devam edecek. Şırnak Valiliği Güçlükonak ilçesinde üç gün sürecek ve rafting, kano, kamp tutkunlarını bir araya getirecek olan Güçlükonak Doğa Kültür ve Su Spor Festivaline tüm doğa ve spor tutkunlarını davet etti. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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