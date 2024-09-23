Guardiola'yı yıkan haber! Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı

Manchester City'e İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle tamamlanan Arsenal maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'den kötü haber geldi.

SEZONU KAPATTI

ESPN'de yer alan habere göre, Arsenal ile oynanan maçta sakatlanan Rodri'nin sağ ön dizinde çapraz bağ yırtığı tespit edildi. Rodri'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu, Arsenal ile oynanan maçta sakatlanmasının ardından 21. dakikada yerini Mateo Kovacic'e bırakmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Rodri, bu sezon Manchester City'de 2'si ilk 11 olmak üzere 3 maç forma şansı bulmuştu. İspanyol orta saha, bu karşılaşmalarda skor katkısı veremedi. 28 yaşındaki yıldızın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.