Guardiola resmen evlat ayrımı yaptı! Tarihin en iyisi olmaya yaklaşan Haaland'a büyük ayıp

Erling Haaland, Lionel Messi'nin elinde bulundurduğu Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti. 57 dakikada 5 gol atan Haaland, 63'te oyundan alındı. Teknik Direktör Guardiola, bu hamlesiyle Lionel Messi'nin rekorunu elinden almaya yaklaşan Haaland'ın başarısına engel oldu.

Manchester City'nin Teknik Direktörü Josep Guardiola, Erling Haaland'ı tarihin en iyisi olmaya yaklaşmışken oyundna çıkarmasıyla gündeme damga vurdu.

57 DAKİKADA BAŞARDI

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Leipzig'e 57 dakikada 5 gol atan Haaland, Messi'nin bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti. Ancak 63. dakikada oyundan alınınca bu rekorun tek sahibi olma şansını kaybetti.

Kararı olgunlukla karşılayan Haaland, hocasına bir şeyler fısıldadı.

MESSI'Yİ ÖVMÜŞTÜ

Guardiola, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Messi ile hiçbir futbolcunun kıyaslanamayacağını söylemişti. Guardiola, "Haaland'ın bu başarıları yapmak için takım arkadaşlarına ihtiyacı var. Ama Messi her şeyi tek başına yapabilir" ifadelerini kullanmıştı.

GUARDIOLA HEDEFTE

Eski öğrencisi Messi'ye her defasında hayranlığını dile getiren Guardiola'nın Haaland'a karşı takındığı tavır ve yaptığı açıklamalar, antipati kazanmasını sağladı.