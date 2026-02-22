Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak kadınlar halfpipe kategorisinde Çinli Gu Eileen altın madalya kazanarak kariyerinde 6. olimpiyat madalyasını elde etti. Lavigno Kar Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda, Gu Eileen 94,75 puanla rakiplerini geride bıraktı.

İtalya'daki organizasyonun son gününde serbest stil kayak kadınlar halfpipe müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Gu Eileen, üçüncü hakkında 94,75 puanla rakiplerini geride bırakarak bu kategoride üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Çinli kayakçı, Milano-Cortina 2026'da 3, kariyerinde 6. olimpiyat madalyasını kazandı. Gu Eileen, serbest stil kayakta olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan (6) sporcusu ünvanını da ele geçirdi.

Bir diğer Çinli sporcu Li Fanghui, 93 puanla gümüş, Büyük Britanyalı Zoe Atkin ise 92,50 puanla bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

