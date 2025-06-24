GSB Spor Okulları Yaz Döneminde Başlıyor

GSB Spor Okulları Yaz Döneminde Başlıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri için GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nı 2 Temmuz'da açıyor. 03-18 yaş arası katılımcılara ücretsiz spor eğitimi verilecek.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nda eğitim 2 Temmuz'da başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 2024 - 2025 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından çocuk ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen GSB Spor Okulları, 2 Temmuz'da kapılarını açıyor.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı koordinesinde yıl boyunca düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına en çok yaz aylarında katılım sağlanıyor. Bu yıl yaz aylarında uygulanacak GSB Spor Okulları kapsamında, 03-18 yaş arası çocuk ve gençlere tüm branşlarda ücretsiz sportif eğitimler verilecek. 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla yapılacak eğitimler, 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek. Eğitimlerde yeteneğiyle ön plana çıkanlar spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul Spor faaliyetlerine yönlendirilecek. Ayrıca tüm katılımcılara Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.

'ÇOCUK VE GENÇLERİN SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞI KAZANMALARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024- 2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle tatile çıkan öğrencileri, ücretsiz yararlanabilecekleri GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına davet etti. Bakan Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Gençlerimizin hayatlarına faydalı bir şekilde dokunabilmek için çalışıyoruz. Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Çocuk ve gençlerimizin spor aracılığıyla sosyalleşmelerini, hareketli olmalarını, spor branşı ile tanışmalarını ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsiyoruz" dedi.

'ONLARIN HAYALLERİNE DESTEK OLMAK ADINA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Her çocuğun keşfedilmeyi bekleyen bir cevher olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "GSB Spor Okullarımızda verilecek eğitimlerle, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmeyi, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmayı, onların en az bir spor dalında uzmanlaşmasını ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Alanında uzman antrenörlerimizle çocuklarımızın yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmesini istiyoruz. Yapılan ve yenilenen tesislerimiz ve imkanlarımızla çocuk ve gençlerimizin yanındayız. Onların hayallerine destek olmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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