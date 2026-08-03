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Sivrice'de Yaz Spor Okulları: 5 Branşta 7-15 Yaş Grubuna Eğitim

Sivrice'de Yaz Spor Okulları: 5 Branşta 7-15 Yaş Grubuna Eğitim
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Elazığ Sivrice'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kaymakamlık iş birliğiyle düzenlenen GSB spor okullarında 7-15 yaş arası çocuklar ve gençler futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve jimnastik branşlarında uzman antrenörler eşliğinde antrenman yapıyor. Yaz tatili için il dışından gelen çocuklar da bu imkândan faydalanıyor. Faaliyetler, fiziksel ve sosyal gelişime katkı sağlamayı hedefliyor.

Elazığ Sivrice'de yaz dönemi kapsamında 7-15 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler beş farklı branşta antrenman yapıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivrice Kaymakamlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen GSB spor okulları faaliyetleri sürdürülüyor.Program dahilinde futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve jimnastik branşlarında antrenmanlar düzenleniyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalardan, ilçede ikamet eden 7-15 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yanı sıra yaz tatili için il dışından Sivrice'ye gelen ailelerin çocukları da faydalanıyor.

Sivrice Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin fiziksel ile sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen sportif eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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