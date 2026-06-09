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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nda yaz dönemi başlıyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 03-18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz spor okulları ve engelsiz spor okulları için yaz dönemi kayıtları başladı. Başvurular 81 ildeki müdürlükler veya e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nda yaz dönemi kayıtları başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin yaz aylarında hem vakitlerini daha verimli geçirmesi hem de sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, bu yıl da uygulanmaya devam edilecek. Kamplardan 03-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler ücretsiz yararlanabilecek.

Okullardaki eğitimlerden yararlanmak isteyenler, Türkiye'nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek başvurulabileceği gibi e-devlet kapısı üzerinden de online başvuru yapabilecek.

Uzman antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerin ardından tüm katılımcılara spor bilgi sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak. GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nda yetenekleriyle ön plana çıkan sporcu çocuklar, spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve okul spor faaliyetlerine yönlendirilecek.

GSB Spor Okullarının temsili açılışı, 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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Spor okullarında ücretsiz eğitim

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futboldan basketbola, yüzmeden tenise, voleyboldan cimnastiğe kadar farklı branşlarda eğitim verildiğini belirterek, ailelere çocuklarını Bakanlık tesislerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini arzuladıklarını ifade eden Bakan Bak, şunları kaydetti:

???????"Bakanlık olarak öncelikli görevimiz, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek. GSB Spor Okullarında eğitim görenlerin en az bir spor dalında uzmanlaşmasını ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacındayız. Bunun yanında engelli bireylerin spora erişimlerini kolaylaştırıp, potansiyeli yüksek engelli bireylerin kulüp sporcusu olmalarını sağlıyoruz. Bu vesileyle ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızı kendilerini geliştirebilecekleri, güvenli ve modern tesislerimize getirsinler. Spor okullarımızda eğitim ücretsiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmalıyız."

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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